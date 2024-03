Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii sunt in alerta dupa ce un barbat a evadat din spitalul de psihiatrie Sapoca. Acesta a fost dat in urmarire la nivel national. Politia il cauta si a facut filtre in tot județul Buzau.

- Politistii din Buzau au demarat verificari ample in tot județul dupa ce un pacient al Spitalului de Neuropsihiatrie Sapoca, sectia Ojasca, a parasit joi noapte, fara drept unitatea medicala, relateaza News.ro.Au fost organizate filtre in județul Buzau, iar, ulterior, pacientul fugar a fost dat in urmarire…

- Poliția a dat in urmarire naționala, joi seara, un barbat din Vrancea care a evadat din secția Ojasca a Spitalului de Neuropsihiatrie Sapoca (județul Buzau). Pacientul era internat pentru masura de siguranța, dupa ce in 2018 ar fi incercat sa violeze o fata.

- Articolul Violator evadat din spitalul de psihiatrie Ojasca. A fugit in pijamale se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Poliția a dat in urmarire naționala, joi seara, un barbat din Vrancea care a evadat din secția Ojasca a Spitalului de Neuropsihiatrie Sapoca (județul Buzau). Pacientul era internat…

- In aceasta seara, 29 februarie, in jurul orei 22.00, polițiștii din Buzau au fost sesizați prin apel 112 ca un pacient al Spitalului de Neuropsihiatrie Sapoca, secția Ojasca, a parasit fara drept unitatea medicala in care era internat pentru masura de siguranța, anunța IPJ Buzau. ,,Urmare a sesizarii,…

- Politistii sibieni cauta o adolescenta in varsta de 15 ani, care a plecat de acasa fara a mai reveni. Persoanele ce pot oferi informatii care sa conduca la depistarea acesteia sunt rugate sa contacteze cea mai apropiata unitate de politie sau sa apeleze n

- Trei cutremure au avut loc duminica dimineața. Cel mai mare dintre seisme, de 4 grade pe Richter, a avut loc la ora 08:06:28 (ora locala a Romaniei), in zona seismica Vrancea, la adancimea de 100 km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 31km V de Focsani, 53km N de Buzau, 82km E de…

- „S-a dispus darea in urmarire la nivel national si in consemn la punctele de trecere a frontierei. Cercetarile sunt continuate de catre Serviciul de Investigatii Criminale, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5, sub aspectul savarsirii infractiunii de evadare”, a transmis,…