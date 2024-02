Stiri pe aceeasi tema

- In ediția din data de 20 februarie 2024 a emisiunii Power Couple Romania - La bine și la greu, Oana Matache și Radu Siffredi au avut parte de o proba fara perdea. Intrebarile au starnit curiozitate maxima. Iata cum s-au descurcat cei doi la proba cu puzzle-ul!

- In cea de a opta ediție, telespectatorii au putut observa cum baieții au avut de rezolvat un puzzle din cuburi uriașe in timp ce raspund contracronometru la mai multe intrebari despre viața de cuplu. Iata cum s-a desfașurat proba concurenților in urma careia s-a decis primul cuplu propus spre eliminare.

- In timp ce unii concurenți au avut probleme la proba din aceasta seara de la Power Couple Romania, Oana Matache și Radu Siffredi au facut o echipa de senzație. Cei doi s-au descurcat de minune, reușind sa se coordoneze. De altfel, concurenta spune ca a gasit o asemanare intre proba și stilul ei de viața.

- In cea de a șasea ediție, telespectatorii au putut observa cum intensitatea probelor a crescut din nou! A treia proba din aceasta saptamana i-a surprins pe concurenți intr-o noua ipostaza, și anume, intr-o bucatarie cu susul in jos. Iata cat de bine se coordoneaza partenerii cand... lumea lor este data…

- Power Couple Romania – La bine și la greu ii face pe concurenți sa treaca prin numeroase probe dificile. In aceasta ediție, aceștia au trecut pe un pod suspendat la 30 de metri, apoi au așezat mai multe simboluri reprezentative pentru relația lor. Radu Siffredi și Oana Matache au obținut 4 puncte, reușind…

- Marea premiera Power Couple Romania – La bine și la greu a avut loc luni seara de la ora 20:30 pe Antena 1 și AntenaPlay. In cea de a treia ediție, telespectatorii au putut observa ce cuplu s-a situat pe ultimul loc la proba decisiva, dar și care cuplu a parasit marea competiție.

- Dupa ce Dani Oțil le-a oferit baieților un buget virtual de 2000 de euro, aceștia au facut primele investiții. Radu Siffredi a investit suma de 600 de euro. A fost convins ca iubita lui se va descurca de minune la proba de cațarare.

- Marea premiera Power Couple Romania – La bine și la greu a avut loc in aceasta seara de la ora 20:30 pe Antena 1 și AntenaPlay. In prima ediție Oana Matache a fost cea care a dat startul probelor fetelor. Iata cum s-a descurcat și ce intrebari i-a pus Radu Siffredi.