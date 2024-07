Stiri pe aceeasi tema

- Marian Dragulescu a cerut-o de soție pe Simona, iubita lui, dupa ce in trecut a anunțat ca nu vrea sa se mai casatoreasca. Fostul gimnast a trecut prin mai multe casnicii eșuate. De cațiva ani, Marian Dragulescu traiește o poveste de dragoste alaturi de Simona, cea care i-a devenit și partenera la academia…

- Locul superb in care Marian Dragulescu și-a cerut iubita in casatorie. Priveliștea este una de vis, orice femeie și-ar dori Marian Dragulescu a trait un moment deosebit in viața sa! Sportivul și-a cerut iubita de soție intr-un loc foarte special pentru cupluri! Evenimentul a avut loc recent in Cappadocia.…

- Moment special in viața lui Marian Dragulescu! Sportivul și-a cerut iubita in casatorie, intr-unul dintre cele mai speciale locuri pentru cupluri! Totul s-a intamplat in Capppadocia, in urma cu puțin timp. Cei doi au radiat de fericire unul alaturi de celalalt!

- Alin Galațescu, de mana cu iubita! Designerul nu se mai ascunde! Cei doi au bifat primul eveniment monden, impreuna. Cine este femeia care l-a cucerit pe criticul de moda. Imagini și declarații exclusive.

- Marian Pavel de la Mireasa a fost invitat in ediția de astazi de la Star Matinal. Fostul concurent are aceeași ocupație ca inainte sa intre in competiție, caci și in prezent canta, dar in schimb pe plan personal au aparut ceva schimbari. El și Andreea Gradinaru, cu care s-a casatorit in Marea Finala,…

- Zannidache, caștigatorul Survivor All Stars 2024, a acordat primul interviu dupa incheierea show-ului de la Pro Tv și a dezvaluit ca a cunoscut o fata, care spera sa ii devina in curand iubita. Artistul spune ca este pregatit sa-și intemeieze o familie și este deja implicat intr-o relație, pe care prefera…

- Dupa ce a cerut-o in casatorie pe Oana Ciocan, Jador a declarat, in repetate randuri, ca și-a gasit liniștea alaturi de ea. Mai mult decat atat, artistul a dezvaluit ca fosta concurenta de la Survivor este femeia alaturi de care iși dorește sa-și intemeieze o familie. Recent, Jador a impartașit cu fanii…

- Pasha Parfeni iși șocheaza fanii. Interpretul a anunțat ca divorțeaza de șotia sa, Iuliana, dupa 15 ani de casatorie. „La un moment dat ceva nu a mers bine, așa ceva se intampla, suntem și noi oameni. Imi vine foarte greu sa vorbesc despre asta”, a declarat artistul intr-un filmuleț pe rețele.