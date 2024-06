Stiri pe aceeasi tema

- Impreuna cu iubitul ei, o cunoscuta vedeta din Romania a plecat intr-o vacanța de vis in Grecia, insa nu se aștepta sa aiba parte o surpriza de proporții. Anisia Gafton, caci despre ea este vorba, a fost ceruta in casatorie intr-o locație de-a dreptul speciala, la Acropola din Atena. Pe rețelele sociale,…

- O vacanța in Islanda este, cu siguranța, spectaculoasa, insa poate fi și foarte costisitoare. Carmen Grebenișan s-a intors dintr-o calatorie atipica cu toate detaliile pe care trebuie sa le știi daca vrei sa mergi acolo. Iata cat costa o astfel de vacanța și cum o organizezi!

- Cum a fost momentul in care Dan Badea și-a luat inima in dinți și a cerut-o in casatorie pe soția lui, Madalina. Cei doi au trecut clipe de poveste. Ce au marturisit, in exclusivitate pentru emisiunea Vacanța de Vedeta.

- Adriana Bahmuțeanu și George Restivan profita din plin de orice moment petrecut impreuna, așa ca au decis ca a venit timpul pentru o escapada romantica! Cei doi au ales o destinație de vacanța unde merg mulți indragostiți. Ce a marturisit vedeta, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Dupa perioda grea prin care a trecut, ca urmare a decesului mamei sale, Oana Roman a decis ca are nevoie de o perioada de relaxare, astfel ca și-a luat fiica și au plecat din țara. Numai ca avea sa fie dezamagita de vacanta din Paris, Oana Roman povestind ce a patit, și de ce nu […] The post Oana Roman,…

- Luna mai vine cu cele mai bune vești pentru o zodie! Acești nativi vor avea parte de multe clipe speciale in perioada urmatoare. Ei se vor bucura de noroc pe toate planurile: dragoste, bani, dar și cariera. Iata cine sunt cei ce vor scapa de ghinion. Zodia vedeta.

- Geanina Ilieș a dezvaluit ce face de fiecare data cand merge in vacanța. Indragita prezentatoare TV a petrecut momente speciale alaturi de fiul ei, in Barcelona. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Vacanța de Vedeta.

- Ediția de astazi a emisiunii Vacanța de vedeta a inceput cu un invitat de excepție! Amalia Nastase a vizitat locuri spectaculoase din Paris, iar acum a venit cu sfaturi utile pentru turiștii care iși doresc sa ajunga acolo. Iata ce locuri nu trebuie sa ratezi și de ce buget ai nevoie!