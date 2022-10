Povestea rochiilor iconice purtate de Prințesa Diana Povestea rochiilor iconice purtate de Prințesa Diana A fost lansata cartea „Diana: A Life in Dresses”. O carte scrisa de Claudia Joseph, reputat jurnalist in domeniul fashion. Volumul spune povestea rochiilor și tuturor pieselor vestimentare iconice purtate vreodata de Prințesa Diana. Rochia de razbunare Designerul Christina Stambolian iși amintește momentul in care Diana a venit la ea in magazin in anul 1991. Conform volumului „Diana: A Life in Dresses”, i-a cerut atunci o rochie speciala pentru o ocazia speciala. Rochia a fost realizata de doi specialiști in peste 6- de ore. Cațiva ani mai tarziu,… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

