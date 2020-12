Stiri pe aceeasi tema

- Armata va fi mobilizata in campania de vaccinare anti-coronavirus in momentul in care aceasta va fi demarata. Decizia a fost luata in urma ședinței de luni de la Palatul Cotroceni. „In urma ședinței de coordonare, a reieșit foarte clar ca succesul campaniei va depinde nemijlocit de o colaborare foarte…

- Cel mai important festival de muzica clasica din Romania, care are loc de obicei la Ateneul Roman din București, va fi mutat pentru o ediție la Timișoara. „Aflat in vizita in județul Timiș, Ministrul Culturii Bogdan Gheorghiu m-a asigurat astazi, ca in 2023 – anul Capitalei Europene a Culturii, prestigiosul…

- Medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara este de parere ca pentru scaderea insemnata a numarului de cazuri de infectii cu virusul SARS CoV-2 este nevoie de un blocaj total de doua sau trei saptamani, insa acesta nu este posibil din cauza industriei care…

- Artistul timișorean Daniel Dorobanțu, considerat un pionier al muzicii ambient in Romania, a fost sarbatorit cu o emisiune speciala difuzata de TVR sub genericul „Remix“, realizata de Doru Rocker Ionescu. De la debutul sau in 1995, Daniel Dorobanțu a produs numeroase albume de studio și lucrari de arta…

- Turneul național „Legends”, care aduce publicului din Romania o noua perspectiva asupra clasicilor muzicii rock, in viziunea unor interpreți și compozitori de muzica clasica, la trei instrumente cu o sonoritate speciala, va ajunge la Timișoara, spectacolul urmand sa se desfașoare marți 29 septembrie,…

- Dominic Fritz s-a nascut in 1983 in sudul Germaniei, intr-o familie catolica cu opt copii. In 2003 a absolvit un liceu romano-catolic din Germania. A absolvit studii de stiinte politice si administrative in Germania, Franta si Anglia, iar in 2019 a acceptat un post de consilier in cadrul Agentiei…

- Trei cazuri de infectare cu COVID-19 au fost confirmate in tot atatea unitati de invatamant din municipiul Brasov, in ultimele zile, fiind vorba de doi elevi si un cadru didactic, conform Inspectoratului Scolar Judetean Brasov.Cei doi elevi depistati pozitiv la testul COVID-19 studiaza la…

- Inca o reglare de conturi in stil mafiot a avut loc in Romania. De aceasta data, mai mulți romi din Timișoara și-au atacat cu pari ”adversarul” aflat in trafic, in timp ce aștepta la un semafor.