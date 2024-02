Stiri pe aceeasi tema

- Funcționeaza și exista nenumarate mijloace de a difuza nenorociri. Nu ma refer numai la manevrele politice, la publicitatea mincinoasa, ci și la informațiile economice, la obiceiurile la moda, la falsuri politice și de consum care navalesc de peste tot. Și, mai ales, la prostul gust. Luați asta, alegeți…

- Fostul presedinte Traian Basescu, 72 de ani, a fost internat vineri seara, 26 ianuarie, la Spitalul Militar Central din Bucuresti, cu o viroza pulmonara puternica, potrivit News.ro și Știrile Protv.Traian Basescu a fost internat la Sectia Clinica Boli Infectioase. Europarlamentarul PMP primește tratament,…

- Un tanar de 22 de ani, din comuna Turburea, județul Gorj, a murit marți, 23 ianuarie, intr-o padure din comuna vecina Saulești in timp ce executa lucrari cu un buldoexcavator pe care il deținea

- CSM București ,,a dat de pamant” cu Buducnost in Liga Campionilor, scor 44-26 și a inregistrat cel mai mare scor din istoria ,,tigroaicelor” in aceasta competiție. In urma acestui succes, CSM București a urcat pe locul 3 in grupa A, cu 11 puncte acumulate dupa 9 partide disputate. ...

- Libertatea l-a provocat pe cunoscutul artist de muzica populara Nicolae Furdui Iancu sa vorbeasca mai puțin despre muzica și mai mult despre vremuri, despre romani, despre Romania, despre cum percepe prezentul prin concertele pe care le susține in țara.Nicolae Furdui Iancu a implinit in urma cu doua…

- Luna Noua in Sagetator ne incurajeaza sa ne deschidem aripile. Iar Mercur retrograd ne aminteste sa actionam cu discretie. Cu haosul si neintelegerile raspandindu-se in restul anului 2023, nu lasa absolut nimic la voia intamplarii.Berbec Saptamana ți-ar putea adue unele cheltuieli pentru rude. Cu toate…

- Miercuri, 29 noiembrie, la Centrul Cultural Pastoral Sfantul Iosif Marturisitorul din Sighetu Marmatiei va avea loc vernisajul expoziției de grup „Ziua artistului Maramuresan”. Evenimentul va incepe la ora 14.30. Prin aceasta expoziție, Asociatia Ancestral iși propune aniversarea a 124 de ani de la…

- Berbec și BalanțaSe vor indragosti imediat ce se vor vedea și vor forma un cuplu in cel mai scurt timp.Apoi devin nu numai iubiți, ci și cei mai buni prieteni, iar dragostea lor este pura și puternica.Cand intra intr-o incapere, toata lumea poate simți energia lor pozitiva. Ei arata ca nu poarta maști,…