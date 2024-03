Stiri pe aceeasi tema

- Miruna Diaconescu și Omar Arnaout radiaza de fericire! Cei doi au anunțat, in urma cu cateva minute, in mediul online, ca urmeaza sa devina parinți pentru prima oara. Iata postarea emoționanta facuta de cei doi indragostiți!

- Oana Roman a avut parte de o perioada grea in viața ei. Dupa desparțirea tumultoasa de fostul soț, Marius Elisei, vedeta din showbiz și-a pierdut, in urma cu zece zile, mama. Mioara Roman a trecut in neființa la varsta 83 de ani. Oana Roman a facut publice, in urma cu puțin timp, mai multe imagini emoționante…

- Fara doar și poate, Cristi Chivu și soția sa, Adelina, traiesc una dintre cele mai apreciate relații din showbiz-ul romanesc. Cei doi sunt mai fericiți ca niciodata și posteaza deseori fotografii cu ei cu care iși emoționeaza fanii. Asta ce a postat, de aceasta data, soția antrenorului roman, pe pagina…

- Sergiu de la Mireasa, sezonul 8, este foc și para! Fostul concurent al emisiunii de la Antena 1 a avut, de curand, o reacție acida la adresa celor care l-au criticat. Iata postarea facuta de fostul concurent de la Mireasa, la scurt timp dupa ce soția lui a ajuns la spital!

- De curand, Gabriela Pițigoiu, fosta concurenta de la Mireasa, sezonul 6, a publicat o imagine cu fiul sau, pe pagina ei de Instagram. Baiețelul tinerei și al lui Valentin Harle a implinit patru luni. Iata mesajul emoționant pe care l-a transmis Gabriela Pițigoiu!

- An de an, la data de 27 decembrie, este praznuit Sfantul Ștefan. Nici Speak și Cristina Ștefania nu au uitat de aceasta zi, mai ales ca amandoi poarta acest nume sfant. Iata ce urare i-a transmis cantareața partenerului sau!

- Andra Gogan vorbește despre greșeala pe care a facut-o in relație, din dorința de a se bucura amandoi de moment. Influencerița marturisește și ce iși dorește de la viitorul partener, dar și despre persoanele pe care le-a intalnit anul acesta.

- Este zi de sarbatoare in familia lui Alex Velea și a Antoniei și asta pentru ca cei doi indragostiți au implinit 11 ani de relație. Cu ocazia acestei zile speciale, artista i-a facut iubitului ei o urare emoționanta. Iata ce a postat pe rețelele de socializare pentru celebrul cantareț!