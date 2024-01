Stiri pe aceeasi tema

- Prima geamana s-a nascut la un spital din Split, Croația, pe 31 decembrie 2023, la ora locala 23.59, iar sora ei pe 1 ianuarie 2024, la un minut dupa miezul noptii, a precizat o reprezentanta a maternitatii, potrivit Reuters.”Este o situatie intr-adevar neobisnuita”, a declarat presei seful spitalului.El…

- Doua bebeluse croate, gemene, au venit pe lume de Revelion, la doar doua minute distanta, scrie AFP citand surse spitalicești, potrivit Agerpres. Astfel, ele vor avea ani de nastere diferiti si isi vor sarbatori zilele de nastere una in ajunul Anului Nou, iar cealalta de Anul Nou.Prima dintre gemene…

- Vremea va intra intr-un proces de incalzire. Zilele urmatoare vor aduce valori termice mai ridicate fața de normalul perioadei in cea mai mare parte a țarii. Vremea va fi Vremea va fi placuta, iar valorile termice vor urca pana la 8 grade Celsius in dealurile sudice. Izolat, va ploua in jumatatea de…

- Zilele acestea, polițiștii Compartimentul de Analiza si Prevenire a Criminalitatii, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzau au desfașurat o activitate educativ-preventiva in cadrul campaniei „Sarbatori in siguranța”, la Liceul Teoretic „Alexandru Marghiloman” și Liceul Agricol „Doctor Constantin…

- Societatea de transport local MULTI-TRANS SA informeaza publicul calator din Sfantu Gheorghe ca joi, 30 noiembrie și vineri, 1 decembrie a.c., circulația autobuzelor se va desfașura conform orarului corespunzator unei zile de sambata. Conducerea societații adreseaza mulțumiri calatorilor, pentru…

- Regele Charles implinește astazi 75 de ani, dar cel mai probabil nu va primi niciun cadou sau felicitare din partea membrilor familiei regale, deoarece zilele de naștere „nu sunt sarbatorite cu adevarat” in cadrul familiei, a afirmat un fost majordom regal, conform The Express. Cu toate acestea, fostul…

- Calin Geambașu și-a aniversat ziua de naștere. Artistul a implinit 47 de ani și a dezvaluit cum a petrecut alaturi de familie și prieteni. Mai mult, Calin a dezvaluit și care este relația cu tatal sau, Petre Geambașu.Pe 30 octombrie, Calin și-a aniversat ziua de naștere, iar de la eveniment a lipsit…

- 6 micuțe dansatoare de la Alegria Studio Bistrița au participat zilele trecute la Sibiu Dance Competition, eveniment care a adunat peste 1.000 de concurenți din 15 țari. Sara Sos a reușit sa se califice in top 15 la dans clasic și a fost invitata sa participe la IDTC Italia. Zilele trecute, la Sibiu,…