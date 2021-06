Portul Liverpool ar putea fi scos din lista Patrimoniului Mondial! Venetia si Budapesta ar putea fi plasate pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO aflat in pericol, in timp ce portul comercial din Liverpool (Liverpool Maritime Mercantile City) și-ar putea pierde locul in lista, din cauza dezvoltarii sale prea rapide, avertizeaza UNESCO. Aceste recomandari ale organelor consultative ale UNESCO au fost facute publice de Comitetul Patrimoniului Mondial, care va lua deciziile la reuniunea de la Fuzhou, China, in perioada 16-31 iulie, informeaza AFP, citata de Agerpres. La Venetia, impactul turismului de masa este unul din motivele care au determinat UNESCO sa solicite… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

