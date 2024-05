VIDEO: Lucrările continuă la noua sală de sport din comuna Șpring. Când ar putea fi gata VIDEO: Lucrarile continua la noua sala de sport din comuna Șpring. Cand ar putea fi gata Lucrarile continua la noua sala de sport din comuna Șpring. Cladirea este ridicata in satul Drașov și va avea o suprafața sportiva de joc dimensionata pentru basket, tenis, volei și o tribuna de 102 locuri. Reamintim faptul ca amplasamentul a fost predat la sfarșitul lunii februarie 2024. Potrivit documentației, durata de execuție a lucrarilor este […] Citește VIDEO: Lucrarile continua la noua sala de sport din comuna Șpring. Cand ar putea fi gata in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO | Continua lucrarile la sala de sport din comuna Șpring: Va avea peste 100 de locuri și dotari moderne Continua lucrarile la sala de sport din comuna Șpring: Va avea peste 100 de locuri și dotari moderne Lucrarile la sala de sport din comuna Șpring continua in ritm alert. Construcția va avea peste…

- Urs depistat in comuna Șpring. Cetațenii, avertizați prin mesaj RO-Alert Urs depistat in comuna Șpring. Cetațenii, avertizați prin mesaj RO-Alert Cetațenii din satul Șpring, comuna Șpring au fost avertizați joi, 11 aprilie prin RO-Alert, despre prezența unui urs in localitate. ”A fost semnalata prezenta…

- Cum a reușit o comuna din Alba sa scape de PET-uri: Care a fost „arma” lor secreta Cum a reușit o comuna din Alba sa scape de PET-uri: Care a fost „arma” lor secreta Inca din anul 2021, la Șpring, a fost plantat primul automat de colectare selectiva din zona rurala a Romaniei. Deoarece dupa primele…

- Caz ȘOCANT intr-o comuna din Alba: Doi barbați trimiși in judecata dupa ce au violat o femeie, au batut-o cu pumnii și au amenințata cu cuțitele Caz ȘOCANT intr-o comuna din Alba: Doi barbați trimiși in judecata dupa ce au violat o femeie, au batut-o cu pumnii și au amenințata cu cuțitele Doi barbați…

- Caminul cultural din satul Tau, comuna Roșia de Secaș, va fi modernizat cu bani din PNRR. Cat vor costa lucrarile Caminul cultural din satul Tau, comuna Roșia de Secaș, va fi modernizat cu bani din PNRR. Lucrarile sunt estimate la peste un milion de lei. Primaria Roșia de Secaș a lansat pe 15 martie,…

- FOTO: Bazin de inot didactic și de agrement la Aiud: incep lucrarile de construire. Cum va arata și cat va costa Bazin de inot didactic și de agrement la Aiud. La Aiud a fost dat ordinul de incepere a lucrarilor de construire a unui bazin de inot didactic și de agrement. Acesta urmeaza sa fie realizat…

- FOTO: Școala Gimnaziala din comuna Farau va fi reabilitata pentru creșterea eficienței energetice. Cum va arata cladirea Școala Gimnaziala din comuna Farau va fi reabilitata pentru creșterea eficienței energetice, printr-o investiție de peste 2,3 milioane de lei. Primaria Farau a lansat pe 29 februarie,…

- Sala de sport moderna, cu 102 locuri, in comuna Șpring. Cand incep lucrarile de construire In comuna Șpring va fi construita o sala moderna de sport, cu 102 locuri. Iulia Stanila, primarul comunei, a anunțat cand vor incepe lucrarile. Sala de sport urmeaza sa fie construita in curand in curtea școlii…