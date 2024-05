Mircea Geoană: Mulţi politicieni nu ştiu economie, legislaţie, nu au nicio calificare şi totuşi conduc guverne, ministere Mircea Geoana: „Tara a fost si e condusa de o generatie politica tot mai incompetenta si golita de sentimentul iubirii adevarate de tara. Vedem de ani buni cum prea multi politicieni se zbat intre lacomie si neputinta. Sunt multi politicieni care nu stiu economie, nu stiu legislatie, nu au practic nicio calificare dovedita si totusi conduc guverne , ministere, agentii si companii de stat. Politicieni care nu au invatat aproape nimic in viata lor, nu au cunostinte elementare si, cu toate astea, ajung in posturi de care depinde soarta a milioane de romani. A ajuns aproape de neimaginat ca un ministru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

