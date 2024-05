Intoxicația cu plumb, cauza surdității marelui Beethoven?! Analizele ADN ale șuvițelor de par ale celebrului Ludwig van Beethoven au evidențiat un nivel ridicat de plumb, ceea ce ar putea fi o explicație a numeroaselor sale probleme de sanatate. Un studiu publicat recent arata ca surditatea și tulburarile gastrointestinale de care suferea compozitorul ar putea fi legate de intoxicația cu plumb. Daca primele […] The post Intoxicația cu plumb, cauza surditații marelui Beethoven?! appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 1824 : Simfonia a IX-a, de Ludwig van Beethoven , a avut premiera la Viena . Daca o astfel de creație s-ar putea inrama, ar merita o rama aurita. 1986 : Echipa de fotbal Steaua București a cucerit, pentru prima data in istoria fotbalului romanesc, Cupa Campionilor Europeni , invingand-o in finala…

- Stațiunea prahoveana Slanic se confrunta, de ceva timp, cu mari probleme de infrastructura și din cauza zacamintelor de sare. Cu toate acestea, autoritațile locale și județene stau …doar de șase. In cursul dimineții de astazi, drumul principal de acces catre centrul orașului Slanic-Prahova a fost blocat…

- Mușamalizare criminala: listele cu situația reala a cladirilor cu risc major in caz de cutremur ținute secrete de Primaria Capitalei. Peste 100 de cladiri s-ar putea prabuși in București la un eventua cutremur. 10 mii de locuitori ai capitalei ar putea pieri intr-un asemenea cataclism. Listele cu situația…

- Duminica dimineața a fost solicitata intervenția urgenta a pompierilor la Spitalul Orașenesc Sinaia . In urma unei degajari de fum, 18 pacienți s-au autoevacuat din cladire, inca inainte de sosirea echipajelor de intervenție. Ajunși la fața locului, pompierii au constatat ca in interiorul Secției de…

- Bolile care afecteaza sistemul nervos, cum sunt demențele de tipul Alzheimer, dar și migrenele sau consecințele unui accident vascular cerebral, reprezinta principala cauza a problemelor de sanatate la nivel global. Bolile sistemului nervos au reprezentat tema unui studiu publicat recent in revista…

- De la Bach la Enescu – confluențe muzicale Cultura muzicala universala, legata indisolubil de literatura, filosofie și celelalte arte, reunește operele compozitorilor ieșiți din anonimat prin intermediul unor creații unice, care i-au consacrat definitiv. Biblioteca Centrala Universitara „Mihai Eminescu”…

- Rata anuala a inflatiei in luna ianuarie 2024 comparativ cu luna ianuarie 2023 a fost 7,4%, conform datelor prezentate de Institutul Național de Statistica . Inflația a urcat semnificativ in luna ianuarie, atingand un nivel anual de 7,4%, o creștere de la 6,6% in decembrie. Aceasta escaladare este determinata…

- Construcția unui releu de telefonie, presupus a beneficia de tehnologia 5G, genereaza tensiuni in comunitatea din Țintești. Satenii se divid intre temeri de radiații și necesitatea semnalului, iar preotul devine mediator in conflictul cu primarul. In localitatea Țintești din Buzau, construcția unui…