Stiri pe aceeasi tema

- Misiunea contra-cronometru a Departamentului pentru Situatii de Urgenta a fost sa duca o echipa medicala specializata si cele doua organe prelevate pentru transplant, de la Bistrita la Targu Mures si la Bucuresti. Inima a ajuns la Targu Mures, iar ficatul in Capitala. Departamentul pentru Situatii de…

- Astazi, polițiștii din Mureș au efectuat 14 percheziții in Targu Mureș, Luduș, Valea Larga și Zau de Campie, la locuințele unor persoane banuite de furt calificat, tainuire și utilizarea de plase de pescuit de tip monofilament. Din cercetarile efectuate a reieșit ca persoanele vizate ar fi sustras material…

- Sancțiunile au fost aplicate de la inceputul acestui an, conform Hotararii Consiliului Local care pedepseste astfel de activitati. Suma reprezinta aproape jumatate din valoarea amenzilor aplicate in anul 2023, in conditiile in care cautarea prin gunoaie este crescuta, mai ales din cauza celor care cauta…

- Pompierii mureșeni intervin in aceste momente pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la depozitul unui operator economic, in municipiul Targu Mureș, acesta fiind situat la parterul unui bloc de locuințe, cu regim P+9 etaje. La fața locului au fost mobilizate patru autospeciale de stingere cu apa și…

- Direcția Complexul de Agrement "Weekend" Targu Mureș a demarat, in data de 3 aprilie 2024, un concurs de oferte, pentru cumpararea directa a unor servicii aferente obiectivului de investiție "Lucrari de reparații generale și renovare", informeaza www.licitatiapublica.ro.Potrivit sursei citate, valoarea…

- Se lucreaza intens la proiectul "Weekend 2", de pe strada Substejeris, susținut din fonduri europene, dar și ale municipalitații, a anunțat joi, 21 martie, Alexandru Gyorgy, viceprimarul liberal al municipiului Targu Mureș. "Noul parc se realizeaza pe o suprafața de teren de aproape 4 hectare și le…

- Actele de violența de la Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian" din Targu Mureș readuc in atenție problema educației copiilor care fac probleme. Psihologii școlari subliniaza ca educația pornește de acasa, de la relația dintre parinte și copil, iar apoi, parinții trebuie sa faca echipa cu toți…

- Noul proiect al copiilor de la Prima școala romaneasca din Tg. Mureș le este dedicat celor mai importante persoane din viața lor: MAMELOR. Artista Maria Bunea le descopera talentele creative in arta florala, intr-o atmosfera autentica a poveștilor cu cavaleri creata de actorii Teatrului Scena, conduși…