Sondaj comandat de PNL Mangalia in perioada 17-14 aprilie: Cum voteaza mangaliotii?

In cadrul unui sondaj realizat de PNL Mangalia in perioada 17 24 aprilie 2024 pe un esantion de 600 de respondenti, actualul primar, Radu Cristian aflat la al treilea mandat, are 63 intentie de vot, urmat de candidatul PSD Paul Foleanu,… [citeste mai departe]