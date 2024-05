Astazi ar fi trebuit ca circulația pe o porțiune din autostrada A 3 sa fie oprita, din cauza unui desant aerian. Vremea nefavorabila, insa, a stricat socotelile parașutiștilor. Exercițiul a fost amanat pentru maine, 13 mai. Astazi, in intervalul orar 17,00-20,00, pentru aproximativ 30-45 de minute, a fost anunțata inchiderea circulației pe Autostrada Transilvania (A […] The post Vremea incurca socotelile parașutiștilor. Desantul de la Campia Turzii, amanat pentru maine! appeared first on Puterea.ro .