Paradisul palmierilor la Mehedinți. Edilul s-a inspirat din vacanțele exotice O localitate din județul Mehedinți, situata pe malul Dunarii, langa Drobeta-Turnu-Severin, a devenit paradisul palmierilor plantați pe marginea drumului, neasfaltat, de altfel. Satul uitat de lume de la Dunare s-a transformat intr-un adevarat paradis al palmierilor, pentru ca nu mai puțin de 150 de pomi au fost plantați la indicațiile primarului din comuna Șimian, care s-a inspirat cel mai probabil din vacanțele pe unde a fost. Pentru așa o minunație, s-au gasit și vreo 100.000 de lei, bani scoși de la bugetul local. Primarul Constantin Trușca de la PNL spune, insa, ca pana la urma, suma este… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

