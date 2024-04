„Micul Einstein” de Mehedinți și invențiile sale geniale Un tanar din Mehedinți, Vladimir Virzov, este numit „Micul Einstein” datorita invențiilor sale extraordinare. Ultima sa realizare: o baterie nucleara KN-9 care are puterea de a alimenta cu electricitate un cartier rezidential nu mai puțin de un secol. Pare incredibil dar cand vorbim de așa o performanța, ne-am gandi la cine știe ce aparatura sofisticata de dimensiuni mari, pe cand inventia lui Vladimir, tanarul din Mehedinți, este cam cat o doza de suc. Are insa o calitate remarcabila: poate sa furnizeze electricitate un timp indelungat. Mai trebuie precizat și faptul ca la baza invenției se afla… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

