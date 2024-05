Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce Adrian Mititelu a disparut din peisajul public de mai bine de o luna, Marcel Pușcaș, președintele de la FCU Craiova, a vorbit despre ultima etapa din play-out, care poate insemna retrogradarea oltenilor. FCU Craiova trebuie sa caștige cu Hermannstadt duminica, de la 21:30, pentru a mai spera…

- Politehnica Iași a anunțat in aceasta seara ca va lasa intrarea libera la meciul cu Petrolul Ploiești din ultima etapa a play-outului Superligii. Partida se va desfașura duminica, de la ora 21:30. Moldovenii au cerut sprijinul suporterilor la duelul cu prahovenii inca de la finalul duelului cu Hermannstadt,…

- UTA a caștigat play-out-ul SuperLigii, dupa victoria cu scorul de 3-1 in fața celor de la U Craiova 1948, dar Mircea Rednic vrea o victorie și in ultima runda, in fața echipei sale de suflet.

- Italianul Nicolo Napoli (62 de ani) a lansat un atac direct la adresa oficialilor lui FCU Craiova, prin intermediul unui mesaj postat pe Facebook. Nicolo Napoli a pregatit in noua randuri formația lui Adrian Mititelu, ultima data intre noiembrie 2022 și iunie 2023. Antrenorul italian a ramas cu ochii…

- Hermannstadt a invins-o pe FCU Craiova, scor 1-0, in runda #27 din Superliga. Dragoș Albu (22 de ani), mijlocașul oltenilor, crede ca echipa lui se poate redresa in acest sezon. Dupa aceasta infrangere, FCU Craiova și-a luat gandul de la play-off. Echipa finanțata de Adrian Mititelu a ajuns la 3 infrangeri…

- Patronul clubului FCU Craiova, Adrian Mititelu, a anuntat astazi cooptarea lui Florin Costea in conducere. Fostul fotbalist al Baniei va ocupa pozitia de director sportiv, numire care va produce o alta mutare in club, Robert Saceanu urmand sa preia functia de director delegat. „Bine ai revenit, Florin…

- Partida de fotbal dintre FCU Craiova si CFR Cluj, disputata sambata seara, a inceput cu un moment de reculegere in memoria liderului opozitiei ruse Aleksei Navalnii, decedat intr-o inchisoare din Siberia, relateaza Gazeta Sporturilor."Alexei Navalnii, respect etern", a fost mesajul afisat pe teren de…

- Gigi Becali, patronul FCSB, și-a facut calcule pentru play-off. Și spune ca o vrea pe FCU Craiova intre primele 6 clasate din Superliga. Cu 5 etape ramase din sezonul regulat, FCU Craiova e pe locul 12, cu 30 de puncte. Oltenii sunt la patru puncte de locul 6 (Hermannstadt), iar Gigi Becali spera ca…