Noaptea Muzeelor nu se va organiza la Tulcea. Angajatii ICEM refuza sa faca ore suplimentare

- O competitie amicala si-a propus sa promoveze patrimoniul arheologic din nordul Dobrogei. Cluburile sportive Arc istoric din Galati si Nokors din Bucuresti organizeaza, sambata, in cetatea Noviodunum, din orasul tulcean Isaccea, concursul „Razboiul sagetilor Noviodunum”. Sportivii participanti ii așteapta…

- Obiectul metalic identificat luni dimineața pe brațul Chilia s-a dovedit a fi o mina de fabricația franceza din Primul Razboi Mondial. Mina a fost ridicata de scafandrii pirotehnicieni ai MApN pentru a fi depozitata in siguranța, iar zona este sigura pentru navigație, transmite ISU Tulcea. știrea inițiala…

- ”Ministerul Finantelor a virat, luni, 1 aprilie 2024, in conturile CEC Bank, suma stabilita prin 15.284 titluri de plata emise pana la 31.10.2023 de catre Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor. Astfel, au fost platite un numar de 15.171 titluri de plata emise de ANRP in baza Legii…

- Vernisajul expozitiei temporare "Dobrogea Otomana in documente si artefacte de epoca" este gazduit de Muzeul Judetean "Stefan cel Mare" Vaslui, in Sala Arta, marti, 2 aprilie 2024, de la ora 11:00. Expozitia poate fi vizitata in perioada 2 aprilie ndash; 31 mai 2024. Conform institutiei, proiectul expozitional…

- Institutul de Cercetari Eco Muzeale "Gavrila Simion" ICEM Tulcea, in parteneriat cu Asociatia de Dezvoltare Regionala "Aegyssus" ADRA anunta startul inscrierilor la Sesiunea Nationala de Comunicari "Patrimoniul si educatia in muzeele de arta". Aceasta a opta editie va avea loc in zilele de 10 si 11…

- Au inceput inscrierile la Bienala Nationala de Grafica "Constantin Gavenea", ce va avea loc la Tulcea intre 11 octombrie si 14 noiembrie 2024 Cea de a treia editie a Bienalei Nationale de Grafica "Constantin Gavenea" este organizata de Consiliul Judetean Tulcea, Liceul de Arta "George Georgescu" Tulcea…

- In perioada februarie iunie 2024, expozitia permanenta a Muzeului de Arta Tulcea va cuprinde un exponat deosebit. Este vorba despre o icoana de mari dimensiuni, cu ferecatura metalica, care il infatiseaza pe Sf. Dimitrie. Icoana face parte din colectia Manastirii Cocos, a fost realizata in anul 1833…

- Institutul de Cercetari Eco Muzeale "Gavrila Simion" Tulcea invita publicul sa vizioneze expozitia "Pesti marini si oceanici" la Centrul Muzeal Eco Turistic "Delta Dunarii" din municipiul Tulcea. In perioada februarie iunie 2024, la Centrul Muzeal Eco Turistic "Delta Dunarii" din str. 14 Noiembrie,…