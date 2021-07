Portugalia cere turiștilor certificat de vaccinare, test negativ sau o dovadă că au trecut prin boală Incepand de azi, Portugalia va cere un certificat de vaccinare, un test negativ sau o dovada ca au trecut prin boala persoanelor care doresc sa cazeze la hoteluri sau sa ia masa in incinta restaurantelor in regiunile cele mai afectate de epidemia de COVID-19. „Continuam sa observam o agravare a epidemiei”, a afirmat purtatoarea de cuvant a guvernului, Mariana Vieira da Silva, anuntand ca numarul municipalitatilor cu risc epidemiologic ridicat sau foarte ridicat a ajuns la 60, fata de 45 saptamana trecuta. Interdictia de circulatie pe timp de noapte va continua sa se aplice in aceste zone cu risc,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

