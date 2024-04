Peste jumatate dintre persoanele testate in cadrul ”Campaniei de testare a memoriei” prezinta tulburari cognitive , potrivit unui studiu realizat de Institutul de Psihiatrie Socola Iași. Conform raportului prezentat de Institutul de Psihiatrie „Socola” Iasi, dintre cele 254 de persoane testate, 25,5% au prezentat un status psihic normal, obtinand punctajul maxim la testul de memorie […] The post Institutul ”Socola”: Peste 50% dintre persoanele carora li s-a testat memoria au prezentat ușoare tulburari cognitive appeared first on Puterea.ro .