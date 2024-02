SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.: Planuri pentru servicii mai bune în 2024 Intr-o inițiativa neobișnuita, reprezentanții societații SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A. au ieșit in strada pentru a se intalni și interacționa direct cu beneficiarii serviciilor lor. Aceasta acțiune indrazneața iși propune sa consolideze legaturile dintre companie și comunitatea locala pe care o deservește. ”Da, ai citit bine! Reprezentanții companiei S ALUBRIZARE SECTOR 5 se afla in aceasta perioada pe traseu, mai mult ca oricand, avand șansa sa interacționeze cu beneficiarii societații, mergand la pas prin oraș, alaturi de angajații societații care presteaza cu conștinciozitate servicii de salubritate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

