Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Costache, fost director al PNRR in Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, a vorbit la Dialogurile Puterii despre nevoia de specialiști pentru accesarea și implementarea proiectelor. Dar, din pacate, in administrație sunt anagajați și oameni care nu vor sau nu pot munci la capacitate…

- Un document oficial al ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Caciu, transmis catre Camera Deputaților, scoate in evidența suma uriașa pe care Romania a pompat-o anul trecut catre Ucraina. Peste 220.000.000 de euro- ajutorul direct oferit Ucrainei de Romania Potrivit ministrului Investițiilor…

- Plafonul veniturilor pentru persoanele care primesc tichete sociale pe suport electronic va creste in acest an, potrivit unui proiect de hotarare de guvern pus in transparenta publica de Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene. Documentul prevede o noua masura de sprijin pentru categoriile…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene a anunțat joi ca, incepand cu acest an, persoanele vulnerabile cu venituri nete mai mici de 2.000 lei vor beneficia de cardurile sociale pentru alimente si mese calde.

- Proiectul de act normativ prevede ca, in cazul tichetelor sociale pe suport electronic pentru alimente si mese calde, in anul 2024, sprijinul material va avea o valoare nominala de 250 lei si se vor acorda o data la 2 luni, iar in perioada 2025-2027, sprijinul material va avea o valoare nominla de 125…

- Pensionarii vulnerabili vor avea bani in plus de sarbatori. Aceștia vor primi o noua tranșa de 250 de lei, transferata direct pe cardurile de alimente. Banii sunt acordați de catre Guvernul Romaniei in cadrul programului „Sprijin pentru Romania”, destinat asigurarii accesului la alimente și mese calde…

- ”Majorarea pensiilor este o prioritate si o responsabilitate pentru Guvern. Oamenii care au muncit din greu zeci de ani trebuie sa primeasca sprijinul pe care il merita si de care au nevoie. Tot o responsabilitate este sa ne asiguram ca acest proces se desfasoara in mod corect. Sa ne respectam promisiunile,…

- La noi ca la nimeni. Școlile nu pot fi dotate prin programul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unitaților de invațamant preuniversitar și a unitaților conexe”, finanțat prin PNRR, intrucat Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) nu a intocmit normele…