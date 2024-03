Absenteismul și scadere performanțelor școlare sunt printre primele semne care ar trebui sa le dea de gandit parinților ca, poate, copilul lor a cazut in capcana drogurilor,semnaleaza doctorul Radu Țincu, medic ATI și toxicologie la Spitalul Floreasca. ”Absenteismul școlar și scaderea performanțelor școlare reprezinta un prim pas, in cazul unui adolescent. De ce? Pentru ca el are nevoie sa se drogheze in timpul școlii, in timpul activitaților de la școala, pentru ca nu face asta acasa cu parinții și nici nu are anturajul de care ar avea nevoie. Al doilea element il reprezinta scaderea performanței…