Stiri pe aceeasi tema

- Peste 15 factori interesați, instituții și organizații nonguvernamentale, au participat marți, 23 aprilie, la cea de-a treia intalnire a factorilor interesați din județul Maramureș in cadrul proiectului „SIRM – Integrarea Socio-Economica a Refugiaților și Migranților”, implementat de Consiliul Județean…

- Nicolae Ciuca, președintele PNL, le cere liberalilor sa iasa și sa vorbeasca cu oamenii, pentru a indeparta toate aceste indoieli ale lor fata de ceea ce au facut pana acum, sa le recunoasca ceea ce nu au reusit sa faca, dar sa se vada in ei onestitatea si angajamentul, responsabilitatea pentru ceea…

- Un elev in varsta de clasa a noua din Bacau a fost condamnat la 1,5 ani de detenție intr-un centru de reeducare, in urma agresarii a doi colegi de clasa cu nevoi speciale. Incidentul a avut loc in incinta Colegiului „Dumitru Mangeron”, unde victimele, elevi in clasa a opta, au fost supuși la acte de…

- Pentru 12 copii cu nevoi speciale din județul Iași, 19 martie 2024 va ramane in amintire ca ziua in care au inceput un nou capitol al vieții. Micuții au fost primiți intr-un nou camin, creat in așa fel incat sa le ofere cele mai bune condiții de trai și dezvoltare. Este rezultatul unei investiții de…

- La finalul lunii decembrie 2023, numarul șomerilor inregistrați in judetul Bacau a ajuns la 4.950 de persoane, in creștere cu 275 de persoane fața de luna precedenta, noiembrie 2023. Din totalul șomerilor, aproximativ 29,9% sunt șomeri indemnizați, in timp ce 70,1% sunt șomeri neindemnizați. Analizand…

- In urma celor 9 percheziții domiciliare efectuate ieri, 6 martie, de catre polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Bistrița-Nasaud, sub coordonarea unui procuror de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bistrița-Nasaud, au fost descoperite și ridicate 68 de autovehicule…

- Patru persoane au fost reținute , ieri, de polițiștiiși procurorii dambovițeni pentru trafic de droguri de mare risc. Potrivit IGPR , in perioada iulie 2020 – februarie 2024, la diverse intervale de timp, persoanele cercetate ar fi comercializat și oferit cu titlu gratuit, in diferite ocazii, cantitați…

- Cel mai mare buget din istoria Consiliului Județean Maramureș a fost aprobat astazi: 872 milioane de euro pentru anul 2024 Ionel Bogdan, președintele Consiliului Județean Maramureș a reușit o noua premiera. Aleșii județeni au aprobat ieri cel mai mare buget din istoria Maramureșului: 872 milioane de…