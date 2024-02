Stiri pe aceeasi tema

- PE PICIOR DE EGALITATE…Cand vine vorba despre proiecte locale, implementate in beneficiul copiilor si tinerilor din judetul Vaslui, Consiliul Judetean are arici la buzunare. Anul trecut, 27 de proiecte cu fonduri nerambusabile au fost finantate de institutia mai sus mentionata, suma alocata fiind de…

- IN AȘTEPTARE… Vasluienii deținatori de mașini vechi și dornici sa scape de acestea, dar fara intenția de a investi intr-un vehicul nou, vor avea posibilitatea, și in acest an, de a apela la programul Rabla Local. Deocamdata, aceștia vor trebui sa stea la rand pentru ca deocamdata cei care s-au inscris…

- GASTRONOMIE… Vasluianul Chef Florin Popa va participa, in perioada 2-7 februarie, la Olimpiada Culinara (IKA Culinary Olympics) de la Stuttgart. Acesta va face parte din echipa regionala About Taste Academy, alaturi de maestrul in arta culinara Cerasela, chef Nina Rus, chef Kenan Inci, chef Florin Kiss,…

- DE RASU’ – PLANSU’… Vasluienii se simt in Iasi ca la ei acasa! O dovedesc cel mai des conducatorii auto care merg in „dulcele targ al Iesilor” pentru diverse treburi. Acestia, mai putin invatati, ce-i drept, cu o mie si una de semafoare, cu sensuri giratorii ametitoare sau cu o sumedenie de tramvaie…

- SCHIMBARE… “1 Decembrie” este numele unui sat din județul Vaslui, din cele 11 care alcatuiesc comuna Banca. El s-a numit anterior 30 Decembrie, data la care regele Mihai era forțat de comuniști sa renunțe la tron in anul 1947, proclamata ulterior ca Ziua Republicii. Dupa impușcarea lui Ceaușescu, cei…

- VIITOR… Vasluiul va deveni, in 2025, Capitala Tineretului din Romania. Orașul a caștigat acest titlu datorita unei echipe de tineri dornici sa creeze o lume mai buna cu și pentru ei. Cum au reușit aceștia sa convinga juriul ca merita titlul? Printr-un program foarte bine pus la punct, care include activitați…

- GROAZNIC… Veste șocanta pentru comunitatea din Zorleni! O tanara de 25 de ani, mama a doi copii, și-a pierdut viața intr-un tragic accident rutier petrecut in județul Neamț! Soțul și cei doi copii au supraviețuit, dar sunt la spitalul cu politraumatisme. Accidentul s-a petrecut in aceasta dimineața…

- PROBLEME… Conducerea Primariei Tacuta a dus lupte de lamurire cu angajații E-on, care venisera sa taie curentul mai multor instituții din localitate, din cauza unei facturi restante. Dupa ce primarul Ionel Florin a facut dovada plații, lucrurile au revenit pe fagașul normal, insa ce s-a intamplat ieri…