Stiri pe aceeasi tema

- Netflix prezinta in luna mai multe filme și seriale noi, dar și noi sezoane ale unor seriale extrem de gustate și așteptate de catre toți fanii. Cel mai așteptat serial care apare in luna mai este „Bridgerton”: Sezonul 3 Partea 1, un nou capitol din celebra serie, in care Penelope decide ca e timpul…

- Cu 3 luni inainte de Jocurile Olimpice de la Paris (26 iulie - 11 august), Comitetul Olimpic și Sportiv Roman cere ajutorul Loteriei Romane pentru a obține bani pentru sportivi. Astfel, se va lansa un loz special, iar 30% din caștiguri vor merge catre COSR. In total, 80 de sportivi romani sunt calificați…

- Romanii pot fi alaturi de sportivii care participa la Jocurile Olimpice de la Paris. Loteria Romana lanseaza lozuri in campania TEAM Romania, dedicata acestei competitii. Loteria Romana lanseaza un milion de lozuri in campania TEAM Romania dedicata Jocurilor Olimpice de Vara de la Paris. 30% din sumele…

- Guillaume Ancel, fost ofiter in armata franceza si scriitor, a vorbit, vineri, la RMC, despre necesitatea de a nu intra in panica in fata riscului terorist inaintea Jocurilor Olimpice de la Paris, relateaza News.ro. Cu patru luni inainte de inceperea Jocurilor Olimpice de la Paris, problema securitatii…

- Cand apare sezonul 4 Emily in Paris pe Netflix? Este intrebarea pe care și-o pun toți fanii infocați ai serialului care a facut ravagii. Emily in Paris sezonul 4 se apropie cu pași repezi. Cea mai stilata expatriata, Emily Cooper, interpretata de Lily Collins, se va intoarce pe Netflix pentru cel de-al…

- Echipa de producție a filmului „2020” va fi prezenta la Timișoara la sfarșitul acestei saptamani, la Cinema City din Iulius Town, duminica 17 martie, de la ora 19:00, la proiecția primei comedii autohtone despre pandemie. Filmul „2020” a fost lansat oficial, prin avanpremiera de la Paris, care a avut…

- Ancheta deschisa in noiembrie 2022 in Franta in urma unui articol din The Sunday Times, referitoare mai ales la suspiciunile ca Michel Platini a fost spionat de Qatar, a fost inchisa, a indicat vineri parchetul din Paris, confirmand o informatie din ziarul Le Monde, transmite Agerpres.

- In mass media din Romania va mai aparea un nou post de sport: TVR Sport. Televiziunea publica, care intre 26 iulie și 11 august va transmite Jocurile Olimpice de la Paris, a emis un comunicat in care anunța ca incepand cu luna martie va lansa un nou post, de sport. ...