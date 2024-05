Traditii si superstitii in luna mai. Ce nu este bine sa faci in aceasta luna din an? Luna mai, denumita popular si ldquo;Florar" este o luna a ierburilor, o luna plina de prospetime si culoare. Se manifesta printr o explozie de vegetatie, copacii prind culoare si viata datorita frunzelor si florilor, iar muncile agriole se intensifica.Se considera ca in luna lui ldquo;Florar", Raiul coboara pe pamant si inverzeste totul.In aceasta luna muncile campului si ale gradinilor devin prioritati, astfel taranii parasesc casele si gospodariile pentru a fi in toiul lucrarilor agr ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

