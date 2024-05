Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Joe Biden, se intalneste marti la Casa Alba cu presedintele Romaniei, Klaus Iohannis. Cei doi lideri vor sarbatori 20 de ani de cand Romania este membra a NATO, a anuntat luni secretarul de presa Karine Jean-Pierre, conform site-ului Casei Albe. Conform sursei citate, presedintele…

- Presedintele SUA, Joe Biden, se intalneste marti la Casa Alba cu presedintele Romaniei, Klaus Iohannis. Cei doi lideri vor sarbatori 20 de ani de cand Romania este membra a NATO, a anuntat luni secretarul de presa Karine Jean-Pierre, conform site-ului Casei Albe. Conform sursei citate, presedintele…

- Presedintele Klaus Iohannis se va vedea, marți, cu presedintele Statele Unite ale Americii, Joe Biden, in cadrul vizitei de lucru pe care o va efectua, marti si miercuri in SUA. Agenda discuțiilor include situatia din Ucraina si din bazinul Marii Negre, precum si intarirea securitatii in spatiul euroatlantic,…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat marți seara, dupa discutia cu presedintele Klaus Iohannis, ca Romania este esentiala pentru apararea Flancului Estic al Aliantei si va continua sa sprijine Ucraina. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a afirmat, marti seara, ca a avut…

- Washingtonul il apreciaza pe Klaus Iohannis, pe care il considera un prieten, dar il susține pe actualul premier olandez, Mark Rutte, pentru șefia NATO, dupa ce mandatul lui Jens Stoltenberg va expira, a declarat marți, 2 aprilie, ambasadoarea SUA la NATO, Julianne Smith, citata de news.ro.NATO este…

- „Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, susține la ora 17:00, la Palatul Cotroceni, o declarație de presa pe tema NATO”, este anunțul scurt al Administrației Prezidențiale. Presa internaționala, prin corespondenți ai unor publicații de top (Bloomberg și Politico) la Casa Alba și NATO, a fost cea care…

- Fostul președinte american Donald Trump a declarat sambata, 10 februarie, in timpul unui miting de campanie la Conway, Carolina de Sud, ca va incuraja Rusia sa faca „ce naiba vrea” oricarei țari membre NATO care nu-și indeplinește obligațiile de cheltuieli pentru aparare, relateaza CNN și The Guardian.…