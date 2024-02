Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) atenționeaza cetatenii romanii care se afla sau urmeaza sa calatoreasca in Portugalia ca in urmatoarele doua zile, 23 si 24 februarie, a fost emis de catre autoritatile din aceasta tara un cod rosu de agitatie maritima, pentru zonele centrala si de nord ale tarii

- Ministerul Afacerilor Externe MAE informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Bulgaria ca in conformitate cu datele transmise de Institutul de Meteorologie si Hidrologie local, pentru perioada 5 6 februarie 2024, a fost emis un cod de atentionare…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Portugheza ca lucratorii din sectorul agricol vor continua miscarea de protest inceputa in cursul zilei de 1 februarie.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in landul german Bavaria ca, din cauza ninsorilor abundente din noaptea de 1 2 decembrie, exista perturbari semnificative ale transporturilor aeriene si rutiere. Ministerul Afacerilor…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Italia, unde incepand de joi seara este anuntata o greva nationala in transportul feroviar, astfel ca sunt posibile intarzieri sau anulari de trenuri.Potrivit MAE, in Italia, incepand de joi, de la ora 21:00, pana vineri,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Bulgaria ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul de Meteorologie si Hidrologie local, in perioada 25 ndash; 26 noiembrie 2023, intregul teritoriu va fi afectat…