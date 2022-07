Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul National Cotroceni celebreaza, la 10 iulie a.c., 31 de ani de existenta si ofera vizite cu intrare gratuita in intervalul orar 9.00 – 17.00. Turul va cuprinde Spatiile Medievale care, in prezent, gazduiesc expozitia temporara a artistei Ileana Dana Marinescu – „Sosia Mea”, etajul I al muzeului,…

- Simona Halep (30 de ani, locul 18 WTA) s-a calificat in turul doi la Wimbledon, dupa ce a invins-o pe sportiva Karolina Muchova (Cehia, 81 WTA), scor 6-3, 6-2. Meciul a durat 64 de minute. In turul doi, fostul lider WTA va evolua cu Flipkens (ocupanta locului 190 in ierarhia mondiala), care a trecut…

- Conducerea a doua dintre cele mai importante servicii secrete de la noi n-a catadicsit sa respecte legislația privind integritatea in exercitarea funcțiilor publice. „Nedepunerea declarațiilor de avere și de interese se sancționeaza cu amenda de la 50 lei la 2.000 lei” Potrivit Legii nr. 176 din 1 septembrie…

- Pacientul roman depistat cu variola maimuței nu are o forma grava a bollii și se afla sub monitorizarea medicilor, este de parere medicul Simin Florescu, de la Spitalul Victor Babeș. Persoanele care prezinta simptome specifice sunt sfatuite sa se prezinte la spital. Medicul evidențiaza ca, daca este…

- Muzeul Național Cotroceni organizeaza miercuri, 8 iunie 2022, in Spațiile Medievale, vernisajul expoziției „Sosia mea”, un proiect personal al artistei Ileana Dana Marinescu. Proiectul expozițional aduce in atenția publicului lucrarile create de Ileana Dana Marinescu in perioada pandemica, uimitoare…

- „Dulcinella” vine acum, in prag de sarbatori pascale, cu sase oferte ce nu trebuie ratate. „Ziua ta un pic mai dulce” este mottoul atelierelor de cofetarie artizanala „Dulcinella”, ateliere in care se fac produse de cofetarie, patiserie si placintarie traditionale moldovenesti, dar si inovatoare, in…

- Persoanele care lucreaza in agricultura si industrie alimentara vor beneficia de facilitati fiscale pe modelul celor acordate angajatilor din domeniul constructiilor, anunța Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Principalele masuri instituite de Legea pentru modificarea si completarea Ordonantei…

- Așa cum se aștepta toata lumea, lupta in primul tur al alegerilor prezidențiale din Franța s-a dat intre actualul sef al statului, centristul Emmanuel Macron, si politicianul de extrema-dreapta Marine Le Pen, care vor merge mai departe in turul II. La ora 21.00, rezultatele exit-poll-ului aratau astfel:…