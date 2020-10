Stiri pe aceeasi tema

- Pana la aceasta data, la nivel național, au fost prelucrate 2.598.262 de teste. Dintre acestea, 30.191 au fost efectuate in ultimele 24 de ore, 18.626 in baza definiției de caz și a protocolului medical și 11.565 la cerere.Citește și: BREAKING - RECORD de cazuri noi de Covid-19, in ultimele…

- Romania a depașit de cateva zile China la numarul de persoane infectate cu noul coronavirus și este posibil ca in 20 de zile sa o egaleze numarul de decedați daca se pastreaza actuala tendința de 40-50 de persoane decedate din cauza COVID 19 pe zi. Practic, pana astazi, 3 septembrie, pe teritoriul Romaniei,…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a afirmat, miercuri seara, ca numarul de cazuri de Covid-19 in crestere se explica printr-o "relaxare exagerata". Tataru afirma ca toate masurile de relaxare luate erau necesare, la fel cum este necesar sa inceapa scoala. "Va fi o toamna plina, nu o toamna grea, dar…

- Județul Buzau a ajuns la peste 2000 de imbolnaviri, de la inceputul pandemiei, dupa confirmarea a inca 47 de cazuri de Covid, in ultimele 24 de ore. Autoritațile au mai anunțat doua decese in randul pacienților infectați cu coronavirus. In plus, criza locurilor de internare din unitațile medicale buzoiene…

- Au fost inregistrate 1.087 de noi cazuri de infecție și 37 de decese la nivel național, iar in județul Buzau au fost confirmate 47 cazuri noi de imbolnavire cu noul Coronavirus și 2 decese. Cu 1.087 de noi cazuri de infecție cu SARS-CoV-2 confirmate in ultimele 24 de ore, dupa prelucrarea a 11.946…

- La ultima raportare oficiala, Grupul de Comunicare Strategica a anuntat sambata 1.328 de cazuri noi de COVID-19, bilantul total fiind 69.374 de persoane infectate. Numar foarte mare de morți, in ulimele 24 de ore, 50 de oameni pierzandu-și viața, rapuși de coronavirus. Urmatoarea informare va avea loc…

- Desi in Romania pandemia de COVID-19 pare inca departe de a lua sfarsit, exista o tara care a inregistrat duminica, 9 august, 100 de zile fara aparitia vreunui caz de imbolnavire pe plan local.

- Pana astazi, 8 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 60.623 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 29.872 de pacienți au fost declarați vindecați și 6.204 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare. 1.350 de cazuri noi de persoane infectate…