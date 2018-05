Pentru prima oara de la alegerile parlamentare din decembrie 2016, partidele care formeaza coaliția de guvernare nu mai dețin, singure, majoritatea necesara adoptarii promisiunilor electorale in Camera Deputaților. Dupa ce fostul premier PSD Victor Ponta a fost achitat de instanța suprema intr-un dosar de corupție, un numar de 5 deputați PSD s-au inscris in ultimele zece zile in Pro Romania, noul partid al fostului prim-ministru: Marilena Meiroșu, Catalin Nechifor, Mircea Titus Dobre, Gabriela Podașca și Nicolae Banicioiu. Articolul integral pe EVZ .