Mircea Geoana, secretarul general adjunct al NATO, se situeaza din nou pe primul loc in intențiile de vot la alegerile prezidențiale de anul acesta, cu un procent de 26,5%. In cel mai nou sondaj INSCOP, facut la comanda agentiei de presa News.ro, pe locul doi se afla premierul Marcel Ciolacu, iar locurile trei și patru sunt ocupate de Diana Șoșoaca și Nicolae Ciuca. Șeful AUR, George Simion, ocupa locul cinci in intențiile de vot. 64,4% dintre romani spunand ca „sigur” vor merge la vot. Daca duminica viitoare s-ar organiza alegeri prezidentiale, dintre cei 80,2% dintre romani care au o optiune…