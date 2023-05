Poluare cu material plastic? Acum există ”soluția elvețiană” Oamenii de știința din Elveția au descoperit microorganisme care pot digera plasticul la 15 grade Celsius Descoperirea facuta de cercetatori in zonele alpina și arctica, mai exact microbii care pot digera plasticul la temperaturi scazute, ar putea avea un potențial uriaș in procesele de reciclare, scrie The Guardian . In timp ce materialele plastice au fost utilizate pe scara larga doar din anii 1950, microbii pot degrada polimerii deoarece seamana cu unele structuri gasite in celulele vegetale. Pana in prezent, au fost gasite mai multe microorganisme care pot face acest lucru, dar, de obicei,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

