- Odata cu dispariția lui Emi Pian, clanul Duduienilor a inceput sa piarda din influența. Ba mai mult de-atat, celelalte clanuri rivale au inceput sa-i inghesuie pe unde-i prind. Evenimentele din ultima perioada dovedesc asta. Liderii clanului Duduianu, bagați in spital unul dupa altul In ultima vreme…

- Membrii clanului Duduianu, reținuți ieri pentru tentativa de omor, au fost arestați pentru 30 de zile. Judecatorii Tribunalului București ii considera periculoși pentru ca s-au dus sa il omoare pe tanarul care l-a injunghiat pe Emi Pian. La perchezițiile de ieri, polițiștii au avut parte de o situație…

- Doi frati ai lui Florin Mototolea, zis Emi Pian, Gratian si Ciprian, si un alt barbat, toti membri ai clanului Duduianu, au fost retinuti de procurori pentru 24 de ore pentru tentativa de omor. Cei trei sunt acuzati ca in conflictul de acum o saptamana l-au atacat pe Richard Emanuel Gheorghe, care face…

- Rasturnare de situație in cazul uciderii lui Emi Pian. In urma perchezițiilor la casa clanului Duduianu, fratele interlopului, Ciprian Pian, a fost ridicat de mascați și dus de urgența la audieri. Ce a declarat avocatul familiei.

- Epopeea morti liderului clanului Duduienilor, Emi Pian, este departe de a se fi incheiat. La o saptamana de la omor, politistii au facut o singura arestare: nepotul lui Napi Rinu, seful clanului rival. Dupa ce si-au ingropat liderul, Duduienii dezgroapa securea razboiului.

- Mobilizare fara precedent a poliției la casa interlopului Emi Pian. Forțele de ordine au inconjurat locul și nu mai lasa pe nimeni sa intre. Acum, la capataiul liderului de clan este numai familia, dupa ce ieri s-au perindat sute de oameni.

- Florin Mototolea, zis Emi Pian, unui dintre capii clanului Duduianu din Capitala, a fost omorat in noaptea de luni spre marți, in Sectorul 6, de un membru al clanului Rinu, o grupare care acționeaza in zona podului Colentina, din Sectorul 2 al Capitalei, au dezvaluit sursele Bugetul.ro.Inițial…

- Lovitura de teatru in cazul care a pus Bucureștiul in alerta! Dupa ce Florin Mototolea, zis Emi Pian, unul dintre capii clanului Duduianu, a fost ucis in Sectorul 6 al Capitalei, s-a aflat ca faptuitorul este membru al clanului Rinu, care activeaza in zona podului Colentina.Inițial s-a spus ca Ciprian…