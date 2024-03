Stiri pe aceeasi tema

- Trei traficanți de droguri au fost arestați in București , in ultimele doua zile. De la ei au fost capturate peste zece kilograme de canabis, cocaina și importante sume de bani, a informat DIICOT . Doi dintre inculpati au fost prinsi imediat dupa au vandut cantitatea de aproximativ 500 de grame canabis,…

- Femeia este cea mai in varsta traficanta de droguri din Romania și a fost plasata sub control judiciar 60 de zile, fiind cercetata pentru constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de droguri de risc și mare risc, impreuna cu nepoții ei, informeaza intr-un comunicat Poliția Romana.Din cercetari,…

- O femeie de 87 de ani este cercetata de DIICOT Ialomita intr-un dosar de trafic de droguri de risc, aceasta fiind acuzata ca a vandut canabis si cocaina cu suma de 1.700 lei la fiecare tranzactie, transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat transmis, vineri, de DIICOT, anchetatorii au pus in aplicare…

- Un barbat a fost prins in flagrant de politisti si procurori DIICOT in timp ce vindea, la Timișoara, doua kilograme de cocaina in valoare de 70.000 de euro, informeaza News.ro.Barbatul a fost prins luni, 12, februarie, in municipiul Timișoara in timp ce vindea doua kilograme de cocaina (drog de mare…

- Politistii si procurorii DIICOT din Timisoara au prins in flagrant delict un barbat care a vanddut 2 kilograme de cocaina in valoare de 70.000 de euro. De asemenea, a fost prins si cel care ii livrase acestuia drogurile. Iata detaliile care vin de la IPJ Timiș”La data de 12 februarie 2024, politistii…

- Captura uriașa de droguri! Doua kilograme de cristal, confiscate in timpul unor percheziții / VideoAproximativ doua kilograme de cristal au fost confiscate de polițiștii și procurorii DIICOT Maramureș in urma unor percheziții, facute vineri, intr-un dosar de trafic de droguri. Polițiștii Serviciului…

- Polițistul din Salaj care consuma și vindea droguri a fost dat afara din Poliție. Dupa o cercetare disciplinara, acesta a recunoscut intr-un rechizitoriu intocmit de procurorii DIICOT ca a consumat și cumparat in mod repetat substanțe psihoactive. Polițistul a fost chiar cercetat penal intr-un dosar…