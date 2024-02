Femeia care a furat 3.000 de lei dintr-un cabinet stomatologic, la judecată Procurorii craioveni au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a unei femei de 38 de ani, din comuna doljeana Bucovat, acuzata de comiterea infractiunii de furt calificat. Potrivit oamenilor legii, femeia a furat un portofel in care erau 3.000 de lei, dar si carduri si documente. Furtul a fost comis in seara zilei de 15 ianuarie, intr-un cabinet stomatologic din Craiova. Femeia a fost condamnata in alte doua dosare de furt si a fost eliberata de curand din puscarie. Politistii dolejni au explicat ca furtul a fost sesizat de asistenta unui cabinet stomatologic. Autoarea furtului… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Stiri pe aceeasi tema

