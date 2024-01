Un politist din judetul Covasna este cercetat dupa ce a intrat intr-o curte si a tras cu o arma de vanatoare, pe care o detine legal, in directia unei persoane. El a spart un geam de la acea locuinta, dar cele doua persoane aflate in casa au reusit sa fuga. Reprezentantii IPJ Covasna afirma ca […] The post Polițist acuzat de tentativa de omor dupa ce a tras cu arma in vecini. Agentul a intrat cu forța in casa oamenilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .