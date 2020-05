Politico: Sondajele arată că europenii își pierd răbdarea față de guverne Conducatorii europeni sunt priviți tot mai critic de alegatori din cauza raspunsului lor la criza coronavirusului. În vreme ce capitalele naționale au început sa pașeasca pe drumul complex al relaxarii graduale a restricțiilor de circulație, sondajele arata ca liderii încep sa-și piarda ratele mari ale aprobarii de care beneficiau la apogeul pandemiei, potrivit Politico, citat de Rador.

La mijlocul lui martie, când pe tot continentul se adoptau în pripa masuri de carantina, toate guvernele s-au bucurat de o creștere a susținerii populare - un fenomen normal în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Seful Guvernului italian Giuseppe Conte a salutat miercuri planul franco-german de relansare economica a Europei, insa a apreciat ca este necesar sa se faca ”mult mai mult” si a subliniat riscul unei ascensiuni a nationalismului, relateaza AFP potrivit news.roPresedintele francez Emmanuel…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (A.U.R.) cheama la proteste de strada sambata și duminica (16 – 17 mai 2020) pe toți cetațenii nemulțumiți de modul in care Guvernul Orban și Președintele Johannis au gestionat criza de sanatate publica generata de virusul SarCov-2, prin incalcarea Constituției, a drepturilor…

- Teribilul anunt lansat joi de Banca Naționala a Angliei are legatura directa cu actualul context al pandemiei de coronavirus, conform Radio Romania Actualitati. Astfel, pana la sfarșitul anului 2020 specialistii au prognozat ca este așteptata o contracție a economiei Marii Britanii care poate ajunge…

- Rezultatele unui sondaj IPSOS realizat in șapte țari (șase europene și Noua Zeelanda) au fost date publicitații sambata, 2 mai. Ele arata o relație de cauzalitate directa intre gravitatea situației sanitare din țara respectiva, pe de o parte, și insatisfacția fața de autoritați și pesimismul autoritaților,…

- PANDEMIE CORONAVIRUS. Comisia Europeana va prezenta pe 6 mai un proiect privind un nou buget multianual, care va include un plan de finantare a relansarii economice dupa criza pandemiei, a declarat la summit Ursula von der Leyen, presedintele Comisiei Europene, potrivit unor surse citate de site-ul…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a postat, luni, un lung mesaj pe Facebook, in care vorbeste despre modul in care s-a schimbat Romania si piata muncii in pandemie si face referire la faptul ca reintoarcerea la birocratie nu va mai fi posibila dupa ce trece criza.

- Franta a inregistrat 147.091 de cazuri de infectii cu Covid-19 si aproape 18.000 de decese, mult peste cifrele raportate de China. Intre timp, ca urmare a valului de critici la nivel international si a acuzatiilor de lipsa de transparenta venite in special dinspre SUA, Marea Britanie si Franta, autoritatile…

- Intr-un articol recent, jurnalistul si expertul in Balcani Tim Judah atragea atentia asupra unor prognoze demografice tulburatoare. Pana in 2050, cu 22% mai putini locuitori, Croatia va fi o tara saraca de batrani, cu nimeni care sa-i intretina, scrie The Irish Times, preluat de Rador.