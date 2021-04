Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit și alta a fost ranita luni dupa-amiaza, dupa ce mai mulți imigranți afgani s-au batut și s-au injunghiat in zona Garii de Nord din Timișoara, relateaza publicația locala Timiș Online . Cele doua victime au 20-25 de ani și se pare ca se cunoașteau cu agresorii, potrivit sursei citate.…

- O persoana a murit și o alta este grav ranita dupa ce doua grupuri de migranți s-au luat la bataie in apropiere de Gara de Nord din Timișoara. Din primele informații, in altercația care a avut loc pe bulevardul General Ion Dragalina au fost implicate doua grupuri de afgani care aparent nu se cunoșteau…

- Dezastru in zona Garii de Nord, la Timișoara. Trotuarele și cladirile de pe straduțele adiacente s-au transformat in WC public, iar gunoaiele pot fi intalnite la tot pasul. Jandarmii, polițiștii de frontiera și cei de la Imigrari spun ca acționeaza constant in zona. Numai intr-o singura zi, autoritațile…

- Polițiștii din cadrul Serviciului Investigații Criminale al IPJ Timiș au efectuat astazi percheziții in Timișoara, Covaci și Giroc, in cazul persoanei fara adapost ucise acum aproape o luna, pe bulevardul General Ion Dragalina din oraș. In urma perchezițiilor, cinci suspecți au fost duși la audieri.…

- Grav accident rutier in aceasta seara, pe autostrada A1, pe sensul de circulație Timișoara – Arad. ISU Arad a mobilizat la locul incidentului un echipaj de descarcerare, echipaje SMURD de la Vinga și Vladimirescu, in total 12 subofițeri. Din primele informații, in accidentul petrecut la kilometrul 526…

- UPDATE! In urma masuratorilor efectuate de catre echipajul CBRN, s-au detectat substanțe periculoase in spațiul comercial unde s-a efectuat dezinsecția. La verificarea documentelor intocmite in urma dezinsecției, s-a constatat ca a fost folosit un insecticid CY10. In continuare se lucreaza pentru ventilarea…

- Polițiștii din Timișoara sunt in alerta dupa ce un barbat a fost atacat pe strada General Ion Dragalina. Conform primelor informații, victima a fost injunghiata de mai multe ori și a pierdut mult sange, barbatul fiind transportat in stare grava la spital. Polițiștii sosiți la fața locului au inceput…

- Descoperire macabra, in aceasta dimineața, dupa un apel la 112 – un cadavru a fost gasit carbonizat intr-o mașina. Vehiculul a fost descoperit la ieșirea din localitate, pe camp, la capatul strazii Bucegi. Cadavrul era așezat pe locul șoferului, iar mașina era, de asemenea, distrusa de flacari. Polițiștii…