Poliția, din nou în prim-plan la Bolintin: un copil a lovit o mașină a Poliției! Un incident cel puțin ciudat este raportat de Poliția Giurgiu: un copil de cinci ani a lovit o mașina de Poliție! S-a intamplat pe o strada din Bolintin Vale, localitate unde este instituita zona speciala de protecție, in urma incidentelor legate de uciderea unui șofer de microbuz. IPJ Giurgiu anunța ca luni, 17 ianuarie a.c., in jurul orei 12.40, in timp ce un agent de poliție din cadrul Poliției Orașului Bolintin Vale, aflat in serviciu, se deplasa cu o autospeciala de serviciu pe strada Palanca, din orașul Bolintin Vale, un minor de 5 ani nesupravegheat, a ieșit in fuga din curtea imobilului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

