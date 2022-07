Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Timisoara a ajuns luni la un acord cu jucatorii Aleksandar Tsvetkov si Karlo Plantak. Ambii mijlocasi au semnat intelegeri valabile pe cate un an, cu drept de prelungire pentru inca o stagiune. Aleksandar Aleksandrov Tsvetkov s-a nascut pe 31 august 1990, la Plevna (Bulgaria). Mijlocas defensiv…

- Politehnica Timisoara incepe stagiul sloven cu 23 de jucatori. Mai bine de o treime din lot e format din jucatori din academia proprie. Antrenorul Bogdan Andone mai asteapta insa intariri iar cu echipa a facut deplasare si un junior fara contract. Au mai ramas „pe dinafara”, nume precum Claudiu Pamfile…

- Politehnica a anuntat azi inca doua achizitii. S-a confirmat revenirea fundasului stanga Carol Taub, precum si inregimentarea portarului Dan Isvoranu. Ambii au semnat pe doi ani de zile. Taub (29 ani) revine la Poli dupa patru ani, atunci pleca pentru prima data din Timisoara cu destinatia Cluj. A jucat…

- Politehnica Timisoara va efectua in aceasta vara un cantonament extern. Alb-violetii plreaca joia viitoare spre Slovenia, urmand sa-si stabileasca pana in 18 iulie cartierul general in oraselul Slovenj Gradec. Elevii lui Bogdan Andone vor disputat in cadrul stagiului si patru partide de verificare cu…

- Politehnica Timisoara a strans azi randurile pentru noul sezon, care probabil va fi tot in „B” in ciuda retrogradarii sportive. Vara va lasa insa urme in lotul alb-violet, din care au fost multe absente astazi. In schimb, foarte multi tiner au fost vazuti de azi de Bogdan Andone, care a vorbit deja…

- Politehnica Timisoara a anuntat azi, inaintea reunirii, prima mutare a verii. Experimentatul mijlocas central Silviu Pana s-a alaturat alb-violetilor pe cel putin un an de zile, avand optiunea de prelungire a intelegerii, dupa ce a incheiat conturile cu Petrolul, nimeni alta decat campioana Ligii 2.…

- Politehnica Timisoara are o singura cale sa-si mai impace suporterii dupa o perioada extrem de tensionata. Alb-violetii au obligatia sa salveze sportiv echipa de la retrogradare, castigand returul barajului cu FC Brasov, din deplasare. Interimarul Toni Foale e optimist, dar are si cea mai grea misiune…

- Gica Hagi i-a semnat pentru Farul pe Jeremy Corinus, mijlocaș defensiv, și pe Ayrton Mboko, fundaș dreapta. Ambii au fost la Clinceni in sezonul acesta, dar au plecat de acolo cand au ințeles ca jucau gratuit. Farul iși completeaza lotul pentru sezonul viitor. Clubul lui Hagi a semnat contracte pentru…