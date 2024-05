Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron considera ca sectorul bancar european are nevoie de o consolidare mai mare, chiar daca asta inseamna ca o banca majora din Franta va fi cumparata de o rivala europeana, a spus el intr-un interviu acordat luni Bloomberg, transmite Reuters, conform news.ro.

- ”As dori astazi o discutie pe analiza de progres impreuna cu ministrul fondurilor europene si cu ministrul finantelor, atat pe jaloanele din PNRR, dar si pe fiecare obiectiv de investitii din PNRR”, a spus premierul in sedinta de Guvern. Seful Executivului a aratat ca vrea ca saptamana viitoare, impreuna…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in urcare cu 1,1%, toate sectoarele, cu exceptia celui minier, fiind in teritoriu pozitiv, in conditiile in care investitorii au urmarit date solide despre activitatea comerciala din zona euro si potentialul de reduceri viitoare ale ratei dobanzii. Indicele FTSE…

- WhatsApp si Threads, doua dintre platformele sociale detinute de Meta, nu mai sunt disponibile in mod oficial utilizatorilor de iPhone din China. Asta dupa ce autoritatile au obligat Apple sa le scoata din App Store, invocand motive de securitate nationala. „Administratia Spatiului Cibernetic din China…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat in cadrul unui interviu pentru publicația The Telegraph , ca Statele Unite au nevoie de aliații europeni pentru a face fața amenințarilor Rusiei și Chinei. Declarația a fost facuta in contextul temerilor ca fostul presedinte american Donald…

- Nick Radoi și-a facut testamentul dupa ce s-a adevarat la o adevarata cumpana a vieții sale. Milionarul american de origine romana, gazda multor petreceri excentrice de ecou, la care s-au dat in stamba multe vedete feminine din țara, a fost la un pas de moarte. Diagnosticat cu cancer la colon, descoperit…

- Actiunile europene au inchis joi la un nou maxim istoric, in urma ultimelor decizii de politica monetara luate de Banca Angliei si Banca Nationala Elvetiana, relateaza CNBC. Indicele pan-european Stoxx 600 a urcat cu 0,94% si a depasit recordul stabilit la inceputul acestei luni, pentru a inchide la…

- Marți seara, 27 februarie, a izbucnit o altercație pe strada Bujorilor, la periferia orașului Timișoara, intre doi vecini. Unul dintre locatari a aruncat o centrala termica peste automobilul celuilalt. Conflict violent intre doi vecini Atunci cand polițiștii au sosit și l-au imobilizat imediat pe barbat…