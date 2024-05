Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Brașov anunța finalizarea construcției unui nou terminal la gara din municipiu, ce va fi inaugurat sambata. Terminalul dispune de 12 peroane, stații de incarcare rapida pentru autobuzele electrice, panouri fotovoltaice, un acoperiș verde și o zona cu vegetație. Acest nou terminal este destinat…

- Terminalul are 12 peroane, stații de incarcare rapida pentru autobuzele electrice, panouri fotovoltaice, un acoperiș inverzit și o zona verde. Terminalul are 12 peroane, stații de incarcare rapida pentru autobuzele electrice, panouri fotovoltaice, un acoperiș inverzit și o zona verde. Terminalul este…

- Un incendiu de proporții a izbucnit in zona artizanala Piani din Bolzano, Italia. Incendiul a izbucnit in aceasta dimineața, in jurul orei locale 9.15 (8.15, ora Romaniei). A fost incendiat sediul companiei Alpitronic, care produce stații de incarcare pentru mașini electrice. Spațiul aerian a fost inchis.…

- Administrația locala din Brad investește in modernizarea transportului public prin achiziționarea de autobuze electrice și stații de incarcare Brad, 21 martie 2024 – Administrația locala din Brad anunța lansarea unei licitații pentru un contract in valoare de 8.899.728 lei, destinat…

- Firmele eligibile in viitorul program Electric Up 2 vor putea obține punctaj suplimentar daca vor include in investiție și sisteme de incalzire cu pompe de caldura, potrivit proiectului de Ghid al solicitantului pentru ediția 2024 a schemei de ajutoare de pana la 150.000 de euro pentru antreprenorii…

- 12 cladiri publice din Pecica vor avea energie electrica produsa din surse regenerabile. Pecicanii vor putea sa-și alimenteze gratuit mașinile de la cele 33 de stații noi de incarcare a vehiculelor electrice, cu putere normala, care vor fi inființate in vecinatatea acestor imobile. Intreaga investiție…

- Astazi, 5 martie 2024, a fost semnat contractul pentru achiziția a trei autobuze electrice, trei stații de incarcare lente și a unei stații de incarcare rapida in urma lansarii anului trecut a proiectului PNRR „Achiziția de mijloace de transport public – autobuze electrice in cadrul parteneriatului…

- Astazi, 15.02.2024, Primaria Municipiului Lugoj anunta deschiderea procedurii de transparenta decizionala a procesului de elaborare a proiectului urmatorului act normativ: Proiect de hotarare privind constatarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Lugoj a 9 autobuze electrice de 10,8…