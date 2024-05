Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, ii adreseaza un apel direct primarului general al Capitalei, Nicușor Dan, sugerand ca timpul pentru schimbare a sosit in București. Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a transmis un mesaj direct catre contracandidatul sau la Primaria Capitalei,…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone , vine cu replici dure pentru Catalin Cirstoiu , dupa ce contracandidatul sau la Primaria Capitalei a declarat ca este „mult mai șarmant” decat Piedone. „Nici frumos pana la douazeci de ani n-am fost, nici cuminte pana la treizeci, și nici bogat pana la…

- Cristian Popescu Piedone i-a dedicat o poezie intr-o ironie plina de subtext actualului edil, Nicușor Dan. Intr-o ironie plina de subtext, Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone , lanseaza o poezie care pune in lumina critici acide la adresa lui Nicușor Dan și a administrației sale. In versuri…

- Cristian Popescu Piedone susține ca are sprijinul și a anunțat ca va aduce semnaturi la Biroul Electoral Central pentru a-și valida candidatura pentru Primaria Capitalei. Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone , și-a reiterat hotararea de a continua in cursa pentru Primaria Capitalei, respingand…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, le da o veste foarte trista contracandidaților sai: nu renunța la lupta pentru Primaria Capitalei. Cristian Popescu Piedone , primarul Sectorului 5 și președintele executiv al Partidului Umanist Social Liberal (PUSL), a respins zvonurile cu privire la…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, face o analiza pertinenta a clasei politice actuale: „gașca de manevrați frustrați, niște maimuțoi mereu anti-țara”, pe care nu-i intereseaza decat sa-și salveze banii nemeritați. A venit momentul, insa, sa dispara gunoiul din politica romaneasca, considera…

- Sondajele legate de candidații la Primaria Capitelei au ajuns și in atenția primarului Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone. In ciuda faptului ca edilul nu ar vota-o pe Gabriela Firea, acesta susține ca are o ”relație extraordinara” cu aceasta. Ce are Piedone și nu are Firea? In cadrul unei emisiuni…

- Municipalitatea din Sectorul 5 al Capitalei anunța un proiect gigant caștigat prin PNRR! Primaria va construi locuințe pentru tineri! Așadar, locuințe noi pentru tineri ridicate de Primaria Sectorului 5! Municipalitatea anunța cel mai ambițios plan caștigat prin PNRR! Tinerii din sector vor putea locui…