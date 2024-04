Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a fost premiat de Asociația Romana Smart City, in cadrul celei de a 8 - a ediție a galei “Smart City Industry Awards”, la categoria “Incluziune sociala și accesibilitate”. Proiectul caștigator se numește “Locuințe nZeb pentru tinerii din Sectorul 5 al…

- Primarul Sectorului 5 al Municipiului București, Cristian Popescu Piedone, a luat poziție fața de recentul raport de audit publicat de Curtea de Conturi, subliniind discrepanțele dintre constatari și realitațile administrative pe care le gestioneaza. Raportul, care analizeaza activitatea Sectorului…

- Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5, dezminte speculațiile conform carora s-ar retrage din cursa pentru Primaria Capitalei. „Nu dau bir cu fugiții. Astea sunt mituri aruncate de fricoșii aștia”. Edilul de la Sectorul 5 declara ca el niciodata nu a afirmat ca renunța la lupta pentru Primaria…

- Cristian Popescu Piedone a avut un nou mesaj ironic la adresa celor care l-au persiflat atunci cand a vorbit de munca sa de la primarie. Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone , a transmis un mesaj ferm prin care pune accent pe importanța muncii concrete și a faptelor concrete, in detrimentul…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a solicitat aparatului de specialitate din cadrul primariei, demararea tuturor demersurilor necesare pentru suspendarea cursurilor in instituțiile de invațamant din sector in data de 25 martie 2024, pentru dezinsecție in scoli si in perimetrul acestora.…

- Municipalitatea din Sectorul 5 al Capitalei anunța un proiect gigant caștigat prin PNRR! Primaria va construi locuințe pentru tineri! Așadar, locuințe noi pentru tineri ridicate de Primaria Sectorului 5! Municipalitatea anunța cel mai ambițios plan caștigat prin PNRR! Tinerii din sector vor putea locui…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone a inceput renovarea piețelor din Sectorul 5. Printre acestea se numara și celebra piața Rahova, care este de nerecunoscut dupa renovare. Astfel, una dintre cele mai cunoscute piețe din București ”Piața Rahova” s-a schimbat radical. In plus, aceasta nu…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a declanșat o ampla acțiune de verificare a autorizațiilor de securitate la incendiu in unitațile din subordine, iar rezultatele sunt alarmante. 59 de școli, 32 de agenți economici, 4 centre de servicii sociale și șapte piețe nu au autorizație ISU. Conform…