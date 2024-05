Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Popescu Piedone anunța inființarea unui nou parc, ce se intinde pe o suprafața de 7 hectare. Spațiul verde incepe din Bragadiru, iar o parte va aparține Sectorului 5, fiind cel mai mare proiect de acest fel, pe care edilul l-a aprobat spre bunastarea populației. Primarul Sectorului 5 s-a intalnit…

- Dupa doi ani de așteptare, Cristian Popescu Piedone nu a primit autorizație pentru reabilitarea școlii I. G. Duca. Primarul Sectorului a mers din nou sa faca solicitare, in speranța ca va reuși sa imbunatațeasca unitatea de invațamant cu risc seismic ridicat. Potrivit edilului, banii necesari pentru…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone a lansat un nou atac la adresa Primarului Sectorului 1, Cotilde Armand. Intr-o nota de ironie, edilul susține ca s-ar bucura daca ar fi coleg cu aceasta in Consiliul General al Municipiului București (CGMB). In cadrul unei intervenții televizate, Cristian…

- Cristian Popescu Piedone a scris un mesaj pe pagina sa de Facebook in care a aratat diferența dintre modul sau de a guverna și cel al lui Nicușor Dan. Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, nu pierde nicio ocazie de a critica administrația generala a Capitalei condusa de Nicușor Dan. Intr-un…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone a publicat un mesaj pe rețelele de socializare prin care iși exprima hotararea de a nu se retrage din cursa pentru funcția de primar general al Bucureștiului. Cristian Popescu Piedone susține ca nu se teme de atacurile sau amenințarile aduse asupra sa…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a mers sa verifice starea lucrarilor la carosabil din sectorul pastorit de el, insa i-a gasit pe muncitori in pauza de masa. Ce a facut mai departe, vedeți in randurile de mai jos. Cristian Popescu Piedone a luat la pas sectorul 5 pentru a vedea stadiul…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a solicitat aparatului de specialitate din cadrul primariei, demararea tuturor demersurilor necesare pentru suspendarea cursurilor in instituțiile de invațamant din sector in data de 25 martie 2024, pentru dezinsecție in scoli si in perimetrul acestora.…

- Cristian Popescu Piedone a afirmat ca a fost perceput ca simbol al nedreptații in Romania, dar ca nu se victimizeaza pentru perioada petrecuta un an și o luna in inchisoare, fara motiv. Cristian Popescu Piedone , candidatul oficial al Partidului Umanist Social Liberal pentru Primaria Capitalei, a facut…