Dosarul pensiunii din Ostrov: Un primar din Buzău este acuzat că și-a trecut proprietatea pe numele concubinei In comuna Cozieni din județul Buzau, tensiunile au atins cote maxime dupa ce un locuitor a postat pe rețelele sociale informații compromițatoare despre o proprietate din localitatea Ostrov, jud. Tulcea, despre care se presupune ca aparține primarului. In urma dezvaluirilor, primarul ar fi reacționat vehement, strigand in primarie: “M-au nenorocit!”. Investigațiile inițiale au aratat ca […] The post Dosarul pensiunii din Ostrov: Un primar din Buzau este acuzat ca și-a trecut proprietatea pe numele concubinei appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

